Гвардиола: Агуэро идеально отнёсся к переводу на скамейку, не беспокойтесь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что форвард Серхио Агуэро спокойно отнёсся к изменению своей роли в команде. Накануне Агуэро, не попавший в стартовый состав во втором матче АПЛ подряд, заявил, что «будет помогать команде», а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.
«Агуэро идеально отнёсся к переводу на скамейку, не беспокойтесь об этом. Хотя, разумеется, он хочет играть», — цитирует Гвардиолу Sportsmole.
Действующий контракт 28-летнего Агуэро с «Сити» рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне АПЛ форвард забил 11 мячей (три — с пенальти) в 18 матчах.