«Реал»: перенос матча с «Сельтой» навредил всем и нанёс экономический ущерб

«Реал» выступил с заявлением в ответ на слова мэра Виго Абеля Кабальеро, который ранее обвинил столичный клуб в пренебрежении мерами безопасности при обсуждении переноса матча с «Сельтой» в 21-м туре Примеры. Игра, которая должна была состояться 5 февраля, была перенесена из-за непогоды. Стадион «Балаидос», на котором «Сельта» проводит домашние матчи, получил повреждения в результате шторма: ветром сдуло кусок крыши арены. Сообщалось, что недоволен переносом игры.
«Реал» сожалеет о неверных заявлениях мэра Виго, который уверяет, что наш клуб хотел пренебречь мерами безопасности во время проведения гостевого матча с «Сельтой». Слова мэра Виго не только неверные, но и категорически лживые, потому что наш клуб никогда не оспаривал меры безопасности стадиона «Балаидос».
После того как появилась информация о вероятном переносе матча, наш клуб за 30 часов до старта игры предложил три альтернативы: во-первых, помощь в устранении повреждений крыши стадиона, во-вторых, закрытие сектора, над которым располагалась повреждённая часть крыши, и в-третьих, если два первых варианта нельзя будет применить, изучить возможность проведения встречи на одном из ближайших стадионов.
Предложенные альтернативы помогли бы обойти вариант с переносом матча, который навредил всем сторонам и нанёс огромный экономический ущерб в связи с отменой трансляций по всему миру, что будет иметь свой отголосок при последующих переговорах о продаже прав на показ чемпионата Испании», — говорится на официальном сайте «Реала».