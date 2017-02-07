Бубнов: капитан должен требовать с одноклубников. Я такого за Дзюбой не замечал

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал назначение нападающего Артёма Дзюбы капитаном «Зенита».
«Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаном. Он компанейский парень, первый, когда пинка дать. Но капитаном должен быть более авторитетный игрок. Капитан – проводник тренерских идей на поле. Он должен и потребовать от своих одноклубников. Я чего-то такого не замечал за ним. Капитан должен вести за собой команду, а Артём сам зависим на поле. Для капитанства нужны другие критерии», — цитирует Бубнова «Спорт FM».