УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между «Динамо» К и «Бешикташем» 23 февраля

УЕФА 23 февраля вынесет решение по беспорядкам, случившимся в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бешикташем», информирует «Футбол 24» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Динамо» обвиняется в недостаточной безопасности организации домашнего матча и в отсутствии разделения секторов фанатов киевлян и «Бешикташа». Также «Динамо» может быть наказано за использование фанатами пиротехники и беспорядки на трибунах стадиона в целом.
«Бешикташ» может быть наказан за повреждение турецкими фанатами стадиона, использование пиротехники и беспорядки во время матча.