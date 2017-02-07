Азар: я был в ударе два года назад, но сейчас стал ещё более совершенным игроком

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своём прогрессе под руководством Антонио Конте.
«Я был в ударе два года назад, вы знаете это, но, возможно, в этом сезоне я забью больше. У меня уже 10 голов, два сезона назад было 14. Впереди много игр, так что увидим.
Думаю, я стал лучше, стал более совершенным игроком. В прошлом в каких-то матчах я по 20-30 минут не касался мяча. Теперь я стараюсь контролировать его, больше работать с ним и играть в футбол на протяжении всех 90 минут», – цитирует Азара The Independent.