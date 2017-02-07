«Гранада» выиграла первый матч за два месяца и ушла с последнего места в Примере

«Гранада» победила «Лас-Пальмас» в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 17-й минуте забил Андреас Перейра, результативную передачу отдал экс-игрок «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес.
«Гранада» одержала первую победу в турнире с 3 декабря, когда дома одолела «Севилью» со счётом 2:1. С тех пор клуб не мог победить на протяжении шести матчей.
«Гранада» (13 очков) покинула последнее место и теперь делит с хихонским «Спортингом» 18-ю строчку в таблице. «Лас-Пальмас» (28) идёт 11-м.