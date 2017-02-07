Льоренте: «Челси» было тяжело завершить мой трансфер в зимнее окно

Форвард «Суонси Сити» Фернандо Льоренте подтвердил, что «Челси» был заинтересован в его переходе в зимнее трансферное окно.
«Я знаю Конте по работе в „Ювентусе“, но зимой всегда трудно завершить трансфер, поэтому вполне нормально, что сделка не состоялась. Я сосредоточен на выступлениях за „Суонси“ и очень хочу помочь команде избежать вылета. Я доволен прогрессом команды в последних матчах, мы заиграли лучше. Впереди нас ждёт тяжелейшая борьба за выживание. Надеюсь, „Суонси“ пополнит очковый запас уже в матче с „Лестером“ в ближайшем туре», — цитирует Льоренте Mirror.
В нынешнем розыгрыше АПЛ 31-летний Льоренте забил восемь голов в 21 матче.