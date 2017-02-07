ЦСКА готов заплатить € 5 млн за защитника «Спортинга» Зегелара

Московский ЦСКА претендует на защитника лиссабонского «Спортинга» Марвина Зегелара. По информации издания Notícias ao Minuto, российский клуб сделал предложение по трансферу и готов заплатить за 26-летнего голландца € 5 млн.
Зегелар способен играть по всему левому краю. В январе он вёл переговоры с «Норвичем», но сделка не состоялась.
Голландец выступает за «Спортинг» с 2016 года. В составе лиссабонской команды Зегелар в общей сложности сыграл в 32 матчах, забил 1 гол, сделал 3 голевых паса и получил 13 жёлтых карточек.