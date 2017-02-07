Бекхэм отказался платить € 1 млн хакерам, взломавшим его электронную почту

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отказался платить хакерам, которые угрожали опубликовать его письма, полученные в результате взлома электронной почты. Об этом сообщает The Telegraph. Злоумышленники требовали от футболиста € 1 млн.
Из содержания писем британца следует, что он нацелен на получение титула сэра и рассматривает должность посла ЮНИСЕФ в качестве этапа продвижения к этой цели.
Хакеры обратились с угрозами к британцу в начале 2016 года, однако бывший футболист отказался удовлетворить их требования.