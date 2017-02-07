«Тоттенхэм» в январе пытался приобрести у «Лестера» Мареза

«Тоттенхэм Хотспур» во время зимнего трансферного окна обратился в «Лестер Сити» с предложением о покупке полузащитника Рияда Мареза, сообщает The Times. Руководство «лисов» ответило, что ни за какие деньги не планирует продавать алжирца.
Летом 2016 года британские СМИ сообщали о возможном переходе Мареза в «Арсенал», однако футболист остался в клубе и заключил с «Лестером» новый контракт на четыре года.
В текущем сезоне Марез провёл в АПЛ 22 матча, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.