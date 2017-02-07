Марсело обвинили в том, что он поздравил Неймара раньше, чем Роналду

Защитник мадридского «Реала» бразилец Марсело ответил на критику пользователей соцсетей, которые обвинили его в том, что он поздравил своего соотечественника из «Барселоны» Неймара с днём рождения раньше, чем партнёра по команде Криштиану Роналду. 5 февраля Марсело на своей странице в «Инстаграме» сначала разместил совместное фото с Неймаром, отмечающим в тот день 25-летие, а через некоторое время и фото с Роналду, которому исполнилось 32 года.
Некоторые фанаты выразили недовольство тем, что Марсело поздравил своих коллег именно в таком порядке. Бразилец ответил на критику недвусмысленно. «Заткнитесь, идиоты», — написал Марсело в комментариях.