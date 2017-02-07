Экс-игрок «Реала» Санчис не исключает победу «Наполи» над «сливочными»

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис поделился ожиданиями от предстоящих матчей «сливочных» с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Санчис считает, что испанский гранд сильнее, однако предсказывать победителя противостояния не стал.
«Я считаю «Реал» фаворитом в борьбе с «Наполи». Но мы знаем, что в футболе всё возможно и прогнозы верны далеко не всегда. Здесь фаворит иногда уступает аутсайдеру. «Реал» не проигрывал 40 матчей подряд, а потом вдруг потерпел поражение. Это в некоторой степени отразилось на команде негативно. Если к этому добавить ещё и удачную полосу «Наполи», то можно сказать, что в этом противостоянии возможен любой исход», — цитирует Санчиса Bernabeu Digital.
Первая игра между этими командами состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», а ответная – 7 марта.