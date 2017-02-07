Луис Суарес рекомендовал «Барселоне» уругвайского полузащитника де ла Круса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рекомендовал тренерскому штабу и руководству клуба обратить внимание на полузащитника уругвайского клуба «Ливерпуль» Николаса де ла Круса, сообщает Radio1010.
Согласно информации источника, испанский гранд уже внимательно следит за этим 19-летним футболистом и заинтересован в его приобретении. Суарес не сомневается в том, что его соотечественник будет полезен каталонской команде своими незаурядными игровыми качествами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» перед стартом следующего сезона намерена усилить состав новыми футболистами.