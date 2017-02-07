Анчелотти требует от Роббена и Дугласа Косты больше отрабатывать в обороне

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти считает, что некоторые футболисты команды должны больше помогать обороне. В частности речь идёт о полузащитниках Арьене Роббене и Дугласе Косте. Анчелотти сказал об этом перед матчем 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом».
«Обороняться – значить бегать и демонстрировать самоотдачу. Здесь необходима и командная работа. Я имею в виду как защитников, так и Роббена с Дугласом Костой. Ведь «Вольфсбург» настолько же силён, насколько и «Шальке-04». Они сейчас на нижних строчках турнирной таблицы, однако в составе этой команды есть сильные футболисты», — цитирует Анчелотти Bild.
С «Вольфсбургом» мюнхенцы встретятся 7 февраля на своём поле.