В «Спартаке» назвали тройку самых выносливых футболистов команды

Артём Тимофеев, Денис Глушаков и Квинси Промес являются самыми выносливыми футболистами «Спартака», сообщил глава медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
«Перед сборами футболисты проводили углублённое обследование в Лужниках. Там была беговая дорожка с газоанализом. Игроки бежали, сколько могли. Когда сил совсем не оставалось, сходили с дорожки. Так вот тройка самых выносливых — Тимофеев, Глушаков и Промес», — сказал Вартапетов.
Полная версия интервью с Вартапетовым будет опубликована на «Чемпионате» в ближайшее время.