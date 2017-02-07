«Реал» и «Барселона» начали проявлять интерес к Агуэро

Мадридский «Реал» и «Барселона» вновь начали проявлять интерес к нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает Marca.
Внимание испанских грандов обусловлено тем, что футболист сборной Аргентины перестал попадать в основной состав английской команды. «Реал» всегда хотел приобрести этого футболиста, тогда как форвард каталонского клуба Лионель Месси был бы не против играть вместе со своим другом в одной команде.
Ранее сам Агуэро отметил, что будет помогать «Манчестер Сити», а летом будет принято решение о его дальнейшей карьере. Действующий контракт 28-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне АПЛ форвард забил 11 мячей (три — с пенальти) в 18 матчах.