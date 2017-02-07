Тухель не разрешил Мерино перейти на правах аренды в «Марсель»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино продолжит выступление за немецкий клуб, сообщает Marca.
В услугах этого футболиста был заинтересован «Марсель», и спортивный директор французского клуба Андони Субисаррета прилагал усилия к тому, чтобы Мерино на правах аренды до июня играл в его команде. Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк также склонялся к такому развитию событий, однако переход Мерино не состоялся вследствие того, что этому воспротивился главный тренер дортмундцев Томас Тухель. Последний считает, что игрок понадобится ему в текущем сезоне.
По итогам 19 туров Бундеслиги Мерино принял участие всего в трёх матчах.