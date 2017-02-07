Главный врач «Спартака»: стоял вопрос о профессиональной пригодности Ромуло

Глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, что в прошлом хирурги советовали экс-полузащитнику красно-белых Ромуло заканчивать с футболом
«Не буду называть врачей и учреждения, но мы решили больше не обращаться в эти немецкие клиники. Ромуло ещё уехал в отпуск в Бразилию, где ему неудачно сделали реконструктивную операцию на колене. Была целая серия осложнений. Сейчас об этом уже можно сказать: в какой-то момент стоял вопрос о профессиональной пригодности бразильца. Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом.
Ромуло был оптимистично настроен, доверял нам и в конце концов удалось справиться с его проблемой. Блестяще провёл операцию профессор Марианни из клиники «Вилла Стюарт», — рассказал Вартапетов.
В январе 2017 года Ромуло подписал контракт с «Фламенго».
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