Футболисты «Луча-Энергии» собираются бойкотировать второй сбор в Турции

Футболисты «Луча-Энергии» готовы бойкотировать второй межсезонный сбор, который должен пройти с 16 февраля по 6 марта в Турции. Связано это с невыплатой заработной платы за четыре месяца, а также премий за сезон-2015/16 и за первую часть текущего сезона, сообщает Onedivision.
Источник в клубе рассказал, что на данный момент из-за отсутствия финансов у команды нет необходимых медикаментов. Кроме того, нет возможности делать обследования и ставить точный диагноз для начала лечения футболистам, которые получают травмы.
Также до сих пор нет определённости по отъезду игроков домой после окончания первого сбора, который «Луч» тоже проводит в Турции. Руководство предложило футболистам лететь к семьям за свой счёт.
«Луч-Энергия» занимает 9-е место в ФНЛ, набрав 32 очка после 24 туров.