Аджоев: «Арсенал» будет искать ещё одного нападающего и левого полузащитника

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову рассказал, что трансферная кампания в зимний период для его команды ещё не окончена.
«Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодёжной командой, а теперь тренируются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чём-то виноваты, — просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.
За счёт них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалёком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать ещё одного нападающего и левого полузащитника», — сказал Аджоев.
Полную версию интервью с Гурамом Аджоевым можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.