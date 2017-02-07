Кураньи прибыл в расположение брестского «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи близок к переходу в «Динамо» из Бреста, утверждает by.tribuna.com.
Опытный немецкий футболист находится в расположении белорусского клуба. Ожидается, что сегодня он проведёт первую тренировку с этой командой.
Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне-2015/16. Летом минувшего года форвард остался без команды. В составе московского «Динамо» он забил более 50 голов, попадал в список 33 лучших игроков РФПЛ в 2010 году.