В Сочи к Кубку конфедераций — 2017 обновят пандусы и спецподходы к 175 объектам

В Сочи в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года проведут модернизацию созданной к Паралимпийским играм 2014 года безбарьерной среды. Всего предстоит обновить пандусы и оборудованные специальной плиткой подходы к 175 объектам на 73 улицах курорта.
«К Кубку конфедераций 175 сочинских объектов приведут в соответствие требованиям доступности. Речь идёт об отелях, ресторанах, магазинах и аптеках, расположенных на 73 улицах зоны международного гостеприимства. Большое внимание перед предстоящим в 2017 году международным футбольным турниром уделят тротуарам и пешеходным переходам, где необходимо сделать дополнительные съезды и подъёмы для беспрепятственного движения инвалидов-колясочников», — цитирует Welcome2018 сообщение пресс-службы городской администрации.