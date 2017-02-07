Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Созин: молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в «Инстаграме»

7 февраля 2017, вторник. 12:49. Футбол
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение донецкого «Шахтёра» контролировать поведение своих игроков в социальных сетях.

«В таком возрасте, в котором футболисты сейчас играют, иногда эмоции зашкаливают. Мы видели много некрасивых фото. Я за ограничения социальных сетей футболистов. Для болельщиков это может поднять авторитет игроков. Контролировать нужно именно в морально-этической форме. Я не против, если будет какое-то понятное общение, но социальные сети игроков должны отслеживаться клубами. Понятно, что это вызовет массу нареканий. Молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в «Инстаграме» и «Фейсбуке».

Такой контроль не понравится игрокам. Они скажут, что это ограничение их свободы. К сожалению, практика показывает, что пока наши футболисты не готовы сами вести «Инстаграм». Первых двух футболистов, которых стоит ограничить в социальных сетях, мы уже хорошо знаем. Они настолько часто мелькают в разных фотографиях и высказываниях, что можно не называть имён. Все люди поймут, о ком я говорю», — сообщил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Русланом Дергаловым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Созин
Новости. Футбол
7 февраля 2017, вторник
13:17 ЦСКА — ЛАСК: Жамалетдинов и Чалов сыграют в атаке «армейцев»
13:16 Ребко: если «Луч-Энергия» не выплатит долги, мы не полетим на второй сбор
13:07 Игроки «Армавира» навестили болельщицу, болеющую спастической диплегией
13:05 Срна: не говорю, что Модрич – один из лучших в мире полузащитников, он лучший
13:00 «Рома» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:54 Акинфеев, Натхо и Тошич должны восстановиться к третьему сбору ЦСКА
12:51 Наставник «Ингольштадта 04»: нет ничего легче, чем играть против «Баварии»
12:49 Созин: молодые футболисты должны играть, а не пиарить себя в «Инстаграме»
12:38 В «Атлетико» исключают переход Гризманна в другой клуб
12:37 В Сочи к Кубку конфедераций — 2017 обновят пандусы и спецподходы к 175 объектам
12:32 «Барселона» нацелилась на полузащитника «Монако» Силву
12:31 Кураньи прибыл в расположение брестского «Динамо»
12:30 Аджоев: в работу Кирьякова я не лезу, он отвечает за результат, мы ему помогаем
12:23 Зозуля решил остаться в «Бетисе»
12:18 Алдонин посетит церемонию гашения почтового блока в честь волка Забиваки
12:03 Зобнин: нет времени следить за матчами ЦСКА или «Зенита»
12:02 Щербаков: на Кипре безобразное судейство
11:44 Мюллер надеется на агрессивную, атакующую игру «Арсенала», чтобы победить его
11:37 Аджоев: «Арсенал» будет искать ещё одного нападающего и левого полузащитника
11:36 Эффенберг уверен, что «Вольфсбург» может победить «Баварию» в Кубке Германии
11:27 «Анжи» посетил в Турции школу для детей с ограниченными возможностями
11:25 Аджоев организовал праздничный обед для игроков «Арсенала»
11:24 Вестстрём: думаю, что «Реал» из-за Исака не даст АИК бесплатные билеты на матчи
11:21 Максимов возобновил тренировки в общей группе «Арсенала»
11:18 Гончаренко: хотелось бы лучше действовать позиционно в нападении
11:16 Рахимов: 8 февраля у «Терека» на сборе будет ещё один «шоковый» день
10:50 Сабалета: Агуэро — взрослый парень, всё с ним будет нормально
10:47 «Шахтёр» будет контролировать поведение своих игроков в социальных сетях
10:41 Из-за тестирования «Крестовского» в Петербурге ограничат движение транспорта
10:32 Сильвестр: надеюсь, Марсьяль не повторит путь Погба и не уйдёт из «МЮ»
10:27 Президент «Атлетико» не считает Неймара провокатором
10:10 Нагельсман: в «Баварии» Гвардиола не был так близок к совершенству
10:03 «Ювентус» согласился продать Эрнанеса в китайский клуб за € 10 млн
09:52 Агуэро и Алексис Санчес вошли в трансферный список «ПСЖ»
09:50 Симеоне призвал игроков перед матчем с «Барселоной» вспомнить свои лучшие игры
09:43 В Италии сообщили, что «Фиорентина» согласилась продать Калинича за € 38 млн
09:35 Лопетеги относится с уважением к решению Пике об уходе из сборной Испании
09:30 Клаессон: доволен голом, но мне предстоит в «Краснодаре» ещё многому научиться
09:30 ЦСКА — ЛАСК: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
09:22 Конте просмотрел защитника «Ювентуса» Алекса Сандро
09:18 Сересо: Агуэро был единственным игроком, покинувшим «Атлетико» по-дурацки
09:10 Шалимов: важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрёл уверенность
09:00 Футбольный фестиваль «Спортивная волна — 2017» пройдёт в Анталье
08:41 Футболисты «Луча-Энергии» собираются бойкотировать второй сбор в Турции
08:34 Мюллер: зная Швайнштайгера, скажу, что он не сдастся
Все новости RSS
Кто достоин быть основным вратарём "Зенита" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+