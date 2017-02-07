Наставник «Ингольштадта 04»: нет ничего легче, чем играть против «Баварии»

Главный тренер «Ингольштадта 04» Майк Валпургис отметил, что совершенно не испытывает напряжения перед домашним матчем 20-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». В связи с этим он вспомнил о последних играх своей команды с мюнхенцами.
«Нет ничего легче, чем играть против «Баварии». Предстоящий матч радует нас. Кто видел наши последние игры с «Баварией», знает, что мы не испытываем страха перед ними и всегда играли с этой командой на победу», — приводит слова Валпургиса Kicker.
Матч между «Ингольштадтом 04» и «Баварией» состоится 11 февраля.