Газизов: судья матча «Урал» — «Уфа» чудил в обе стороны

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Уралом» (1:0), призвал болельщиков поддержать команду на кубковой игре с «Анжи», а также рассказал о трансферных планах клуба.
«Хороший матч, ребята выполняли установку тренера. По-моему, судья чудил в обе стороны. Но мне понравилась, как двигалась игра и как действовали обе команды. Надо поблагодарить ребят за победу. Для нас это очень неудобный соперник, и мы одержали первую победу над „Уралом“. Теперь готовимся к Испании, где уже будут оттачиваться определённые схемы.
1 марта приглашаю на матч 1/4 финала Кубка России с „Анжи“. Мы должны проходить и будем стараться сделать для этого всё от нас зависящее. Будем играть дома, и я надеюсь, что болельщики заполнят стадион и погонят команду.
Травмированные скоро вернутся в строй. Мы также ведём переговоры с двумя потенциальными новичками. Всё время что-то мешает, но надеюсь, что трансферы будут. Как всё получится — посмотрим. Если придут игроки, то они станут помощниками нашей команде. Это иностранцы», — сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе.