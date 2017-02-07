Аршавин и Канчельскис попали в топ-100 легионеров АПЛ по версии FourFourTwo

Популярный британский журнал FourFourTwo включил российских футболистов Андрея Аршавина и Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии в истории.
К этому моменту опубликованы места с 81-го по 100-е. Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», занял в рейтинге 98-е место, а Аршавин, защищавший цвета «Арсенала», — 91-е.
Канчельскис — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.
Аршавин навсегда вписал своё имя в историю «Арсенала» благодаря историческому покеру в игре с «Ливерпулем» (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.