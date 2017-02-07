Бывшего главу «Спартака-Нальчик» оправдали по делу о хищении средств из бюджета

Нальчикский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров «Спартака-Нальчик» Андзора Белимготова, который являлся фигурантом уголовного дела о многомиллионном хищении.
Как сообщает «Интерфакс», после оглашения приговора Белимготов был освобождён из-под домашнего ареста. Белимготов подозревался в хищении в 2008-2011 годах более 85 млн рублей из республиканского бюджета, якобы использованных на реконструкцию и ремонт спортивных объектов «Спартака-Нальчик».
В настоящее время «Спартак-Нальчик» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, где занимает 15-е место в турнирной таблице.