А. Кержаков: хочу получить тренерское образование, мне это интересно

«Естественно, хочется остаться в футболе. Нет такой профессии, в которой я себя не вижу, но ни с кем из руководства эту тему не обсуждал. Спортивный директор, генеральный директор, тренер — в будущем всё возможно. Не знаю, что в итоге получится. Вот тренером вратарей, наверное, не мог бы работать. Идеальный вариант — быть нужным и применять свои навыки и знания на пользу. Мне бы хотелось получить тренерское образование. Не только для перспективы работать тренером — это мне просто интересно. Интересно понять нюансы с тренерской стороны», — сказал 34-летний футболист.