«Барселона» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

7 февраля в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу», состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико».
Ранее друг с другом команды встречались 174 раза. 77 матчей завершились победой «Барселоны», 42 раза команды сыграли вничью и 55 раз сильнее оказались футболисты «Атлетико».
Первый матч полуфинала Кубка Испании между этими командами прошёл 1 февраля и завершился гостевой победой «Барселоны» со счётом 1:2.