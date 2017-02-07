«Днепр» лишён ещё шести очков, клуб опустится на предпоследнее место в таблице

«Днепр» наказан ФИФА за долги перед бывшим футболистом команды бразильцем Данило Соузой лишением шести очков, сообщает «Футбол 24». Отмечается, что в ближайшее время об этом будет сообщено официально.
В октябре прошлого года с днепровского клуба уже сняли шесть очков за долг перед агентом Хуанде Рамоса. Кроме того, за данную задолженность ФИФА может отправить «Днепр» в Первую лигу.
Таким образом, у «Днепра» станет шесть очков после 18 туров и команда опустится на предпоследнее место в турнирной таблице.