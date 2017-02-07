Тарханов: ни к одному игроку «Урала» нет претензий по движению и самоотдаче

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл итоги товарищеского матча с «Уфой» (0:1) и оценил состояние футболистов своей команды.
«Вчера играли достаточно хорошо. Имели большое преимущество. Но, как правило, единственная наша ошибка приводит к поражению. Хотя могли отыграться и в конце встречи. Вратарь выручил после хорошего удара Павленко со штрафного. До этого наш нападающий попал в перекладину. В целом мы вели игру. Во втором тайме почти не выпускали соперника на нашу половину поля.
Надо сказать, что по движению, по самоотдаче нет ни к кому претензий. В матчах с „Радом“ и „Уфой“ все 90 минут игроки действовали достаточно активно. Конечно, есть ещё качества, над которыми надо работать. К тому же надо отметить, что в первом составе, который участвовал в игре с «Радом», играли молодые футболисты. Первый раз в этом составе вышел Серченков. Поэтому, конечно, были кое-какие проблемы. Также Подоксёнов был единственным опорником. Очень старался, играл с желанием, и, может быть, где-то желание перехлестнуло разум. Поэтому были не всегда оправданные моменты», — сказал Тарханов в интервью клубной пресс-службе.