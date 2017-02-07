Э. Эрнандес — 37-й игрок «Гранады», вышедший на поле по ходу сезона Примеры

Полузащитник Эктор Эрнандес накануне впервые сыграл за «Гранаду», приняв участие в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:0). Он стал уже 37-м футболистом, выходившим на поле в составе «Гранады» в текущем сезоне Примеры. По этому показателю команда из Андалусии не имеет себе равных в чемпионате Испании.
Кроме того, «Гранада» недавно установила рекорд по количеству выходивших на поле иностранных игроков. 24 футболиста не из Испании защищали цвета «Гранады» по ходу нынешнего розыгрыша Примеры, и ни один из клубов прежде не достигал данной отметки.
Эктор Эрнандес арендован у «Реала Сосьедад» до конца сезона.