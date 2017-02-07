«Райо Вальекано» отказывается платить Зозуле прописанную в договоре зарплату

«Райо Вальекано» не намерен платить зарплату нападающему Роману Зозуле, аренда которого из «Бетиса» оказалась на грани срыва из-за жёсткой позиции фанатов «пчёл», обвиняющих футболиста в нацистских взглядах, информирует AS.
Ранее сообщалось, что Зозуля вернётся в «Бетис», но в таком случае украинец не сможет выступать до лета по регламенту ФИФА. Кроме того, севильцы рассчитывали, что «Райо Вальекано» выплатит игроку прописанную в договоре сумму.
Зозуля связывает своё будущее с «Бетисом», однако сторонам ещё предстоит уладить юридические и финансовые вопросы.