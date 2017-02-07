ЦСКА не пропускает шесть матчей подряд в отсутствие Акинфеева

ЦСКА, одержав победу над австрийским ЛАСК (1:0), довёл свою серию без поражений и пропущенных мячей в контрольных матчах до шести. Общий счёт всех игр «армейцев» в 2017 году — 10:0.
Красно-синие ранее встречались с «Воленом» (3:0), «Пястом» (2:0), «Хорсенсом» (4:0), «Викторией Пльзень» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0). Ворота «армейцев» в этих матчах защищали Илья Помазун и Сергей Чепчугов. Московская команда на сборах в Кампоаморе не могла рассчитывать на основного вратаря Игоря Акинфеева, лечившего коленный сустав.
Акинфеев должен восстановиться к третьему сбору ЦСКА, который пройдёт в Марбелье с 10 по 24 февраля.