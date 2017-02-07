Сёмин: доволен игрой «Локомотива» по схеме с тремя центральными защитниками

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча с «Сённерйюском» (1:0) рассказал о переходе на схему с тремя центральными защитниками и подвёл итоги второго сбора.
«Матч с «Сённерйюском» порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.
Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него всё может получиться, если набрать нужную форму. В целом окончание сбора получилось позитивным», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».