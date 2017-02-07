Сарсания: Панюкову целесообразнее всего было бы вернуться в «Атлантас»

Главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания рассказал о будущем российского нападающего Андрея Панюкова, который ранее расторг контракт с «Брагой».
«Сейчас Панюков в российский чемпионат перейти не может, поскольку был заявлен за два клуба в этом сезоне. На мой взгляд, ему целесообразнее всего было бы вернуться в „Атлантас“ минимум до лета. Единственная альтернатива — чемпионаты Швеции и Норвегии, где сезон только сейчас начинается. Там интерес к Панюкову есть, но вопрос решится в ближайшие пару дней. Сам я не знаю, к чему склоняется Андрей. Вроде бы вариант с переездом в Швецию или Норвегию не является приоритетным. Возможно, летом Панюков переедет в Россию», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.