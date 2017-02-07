Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России. В Москве в церемонии торжественного гашения почтового блока принял участие двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин.
Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, где прошла церемония. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения. Также запланировано издание художественной обложки, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением (Москва).
Алдонин посетил церемонию гашения почтового блока в честь волка Забиваки