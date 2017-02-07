Туре: не стоит слишком восхищаться Жезусом – он должен быть сфокусированным

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением об игре нападающего Габриэла Жезуса. 19-летний бразилец перешёл в английский клуб летом прошлого года и доиграл сезон в составе «Палмейраса», после чего в январе присоединился к «горожанам». В четырёх матчах за «Манчестер Сити» он забил три гола и отдал одну голевую передачу.
«Он очень хороший игрок: очень быстрый, напористый, умный. Мы осознаём, что должны быть очень аккуратны с ним, но при этом не стоит слишком уж им восхищаться – он должен оставаться сфокусированным.
Мы просто хотим идти дальше по сезону, а по окончании всего мы сможем обстоятельно поговорить о нём. Нам нужны молодые игроки, потому что «Сити» всегда хочет выиграть чемпионат», — цитирует Туре Sky Sports.