Стадион «Крестовский» не будет содержаться из бюджета Санкт-Петербурга

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге не будет содержаться из бюджета города. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов.
«У города есть понимание, как он его будет содержать. Власти готовы будут передать его в концессию. На бюджете города это никак не отразится. Там есть, на мой взгляд, верное решение, и если оно состоится, то будут довольны все. Горожане получат хороший объект.
Эксплуатирующая организация будет самостоятельно выделять деньги на его содержание, проводить там мероприятия по своему усмотрению, но по согласованию с городом. А сам город получит, наверное, одну из лучших в стране спортивных площадок.
«Зенит-Арена» — это сложный объект. По понятным причинам он являлся долгостроем, менялось количество посадочных мест, менялись подрядчики. Сейчас работают правоохранительные органы и доведут это дело до суда. Безусловно, ответственность наступит. Но если отступить от строительных нюансов, сроков и стоимости, то это колоссальной красоты объект и очень громадный», — цитирует Цуканова «Интерфакс-Россия».
Ранее сообщалось, что до 31 марта этого года «Крестовский» передадут в управление «Зениту».