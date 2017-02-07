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Косельни: думаю, «Арсенал» мог бы сыграть с «Челси» другим составом

7 февраля 2017, вторник. 19:01. Футбол
Защитник «Арсенала» Лоран Косельни прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ с «Челси». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1. «Канониры» потерпели второе поражение подряд, а Косельни намекнул на то, что тренерский штаб клуба ошибся со стартовым составом.

«Думаю, мы могли бы играть другим составом. „Арсенал“ должен был действовать более командно и куда лучше двигаться. „Челси“ отдал мяч, и у нас постоянно возникали моменты, но „Челси“ караулил контратаки и здорово ими распорядился. Мы должны держаться вместе, тогда уверенность вернётся и победы придут.

Побороться за титул будет тяжело. Теоретические шансы остаются, но мы понимаем, что будет трудно», — сказал Косельни в интервью SFR.
Источник: SFR Sport 1 Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Челси Лоран Косельни
Новости. Футбол
7 февраля 2017, вторник
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