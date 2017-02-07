Косельни: думаю, «Арсенал» мог бы сыграть с «Челси» другим составом

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ с «Челси». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1. «Канониры» потерпели второе поражение подряд, а Косельни намекнул на то, что тренерский штаб клуба ошибся со стартовым составом.
«Думаю, мы могли бы играть другим составом. „Арсенал“ должен был действовать более командно и куда лучше двигаться. „Челси“ отдал мяч, и у нас постоянно возникали моменты, но „Челси“ караулил контратаки и здорово ими распорядился. Мы должны держаться вместе, тогда уверенность вернётся и победы придут.
Побороться за титул будет тяжело. Теоретические шансы остаются, но мы понимаем, что будет трудно», — сказал Косельни в интервью SFR.