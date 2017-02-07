«Оренбург» одержал победу над казахстанским «Атырау»

«Оренбург» на сборе в Турции провёл второй товарищеским матч за сегодняшний день. Команда Роберта Евдокимова со счётом 2:0 одержала победу над казахстанским «Атырау». Голами в составе российской клуба отметились Игорь Коронов и Вадим Афонин.
Сегодня утром «Оренбург» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
Товарищеский матч
«Оренбург» (Россия) – «Атырау» (Казахстан) – 2:0 (2:0)
Голы: Коронов, 30 (1:0); Афонин, 40 (2:0).
«Оренбург»: Абакумов, Ойеволе, Сиваков, Малых, Полуяхтов, Воробьёв (Рудаков, 65), Георгиев, Афонин, Коронов, Парняков (Саная, 60), Дюриш.