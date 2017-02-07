Бабаев: задачу стать чемпионом РФПЛ с ЦСКА никто не снимал

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задаче, стоящей перед клубом во второй половине сезона. После 17 туров РФПЛ «армейцы» занимают третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.
«Ставка на молодёжь не всегда равна борьбе за чемпионство? Не всегда и обратная модель гарантирует чемпионство. Должен быть определённый баланс опыта и молодости. Надеюсь, что тренерскому штабу удастся максимально эффективно использовать качества молодых футболистов и нивелировать недостатки, которые очевидны на раннем этапе. Сейчас я не вижу предпосылок говорить, что нам нужно пересмотреть свои цели и отказаться от борьбы за призовые места.
Да, к сожалению, гандикап серьёзный, но ничто не потеряно. Задачу никто не снимал, будем бороться. Задача выиграть чемпионат России? Да», — цитирует Бабаева «Спорт FM».