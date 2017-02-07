Гранквист взял интервью у новичка «Краснодара» Клаессона

«Я всем доволен. Ещё не так много времени провёл в команде, но у меня сложилось хорошее впечатление, мне нравится здесь находиться. Я продолжаю учиться. Тактика и прочие вещи улучшаются с каждой тренировкой. Думаю, мы будем становиться лучше и лучше, когда в строй вернутся все наши футболисты.
В Краснодаре я был один день, но впечатления самые хорошие. Особенно понравилась клубная инфраструктура, поля для тренировок, стадион был шикарным. А город я осмотрю поближе, когда вернёмся», — сказал Клаессон.