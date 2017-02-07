Олбрайтон: игроки «Лестера» сейчас могут надеяться только на себя

Полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон поделился мнением о проблемах клуба. После 24 туров АПЛ «лисы» опережают зону вылета всего на одно очко.
«Нам нужно срочно улучшать игру, потому что сейчас уровень футбола, который показывает „Лестер“, недостаточно хорош. Но у нас есть возможность подняться на ноги и пройти через это. Мы хотим с каждой новой игрой чувствовать себя всё более уверенно.
Мы продолжаем верить в себя. Игроки „Лестера“ сейчас могут надеяться только на себя. Надо выправлять положение», — цитирует Олбрайтона сайт «Лестера».