Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду помог приюту для собак. Питомник находится в португальском городе Говея, в нём живут около 80 собак, которым нужна помощь.
Лечение для каждого животного может стоить до € 2 тыс., из-за чего питомник испытывает проблемы с финансированием. Роналду узнал об этом и сам предложил хозяевам приюта помощь, после чего передал им свою игровую футболку с автографом. Футболка будет продана с аукциона, а вырученные средства пойдут на нужды питомника.
«Я хочу поблагодарить Роналду от всего сердца. Это простой жест, но он очень важен», — цитирует владелицу приюта 101greatgoals.