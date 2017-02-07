К.-П. Боатенг: Мандела в 2010 году сказал: «Моя дочь хочет выйти замуж за тебя»

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг, защищающий ныне цвета «Лас-Пальмаса», рассказал о свой встрече с экс-президентом ЮАР и борцом за права человека Нельсоном Манделой во время чемпионата мира в 2010 году.
«Есть три человека, с которыми я всегда хотел встретиться: Майкл Джексон, Мохаммед Али и Нельсон Мандела. Я встретил только одного из них, и это сложно описать словами. Мандела находился в тюрьме 27 лет только из-за того, что боролся за свои права, но при этом в нём нет и капли гнева. Он должен был быть зол на весь мир, но всегда был спокоен. Встреча с ним была словно какое-то кино, как будто ты видишь ангела.
Это был чемпионат мира, меня все считали звездой и называли „Дэвидом Блекхэмом“. Мандела протянул мне руку, притянул к себе и сказал: „Моя дочь хочет выйти замуж за тебя“. Я ответил, что у меня уже есть девушка. А он мне: „Но у меня есть много дочек, более красивых“. Все смеялись. Жаль, что нельзя было сделать много фотографий, так как из-за вспышки у Манделы болели глаза, так что у меня осталось только одно фото», — сказал Боатенг в интервью The Guardian.