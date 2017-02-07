Р. Билялетдинов: преждевременно говорить, что я возглавлю «Спартак» из Юрмалы

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов не подтвердил информацию СМИ, согласно которой он может возглавить «Спартак» из Юрмалы (Латвия).
«Нахожусь в Латвии по приглашению друзей из местного „Спартака“. Команда сейчас без тренера, меня пригласили посмотреть здешний футбол. С удовольствием приехал и сейчас наблюдаю, как здесь играют и подходят к делу. Но говорить о возможности работы в „Спартаке“ из Юрмалы преждевременно. Предварительный диалог, может, и имел место, но о конкретных переговорах сказать нечего. Просто смотрю футбол, подмечаю интересные моменты и нахожу что-то новое для себя», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.