Симпсон: игроки «Лестера» будут биться за Раньери

Защитник «Лестер Сити» Дэнни Симпсон прокомментировал неудачное выступление команды в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.
«Посмотрите на матч с „МЮ“. До 42-й минуты мы выглядели очень здорово, каждый игрок сражался. Мы знали, что этот сезон будет тяжелее предыдущего. Но он складывается тяжелее, чем мы ожидали. Мы будем биться за главного тренера Клаудио Раньери. Два года назад клуб уже был в такой ситуации, тогда мы сумели спастись от вылета. Тот опыт должен помочь команде», — цитирует Симпсона Sky Sports.
После 24 туров в чемпионате Англии действующий чемпион страны располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны вылета.