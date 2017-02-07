18-летний хавбек «Эвертона» Дэвис — лучший игрок АПЛ в январе по версии PFA

18-летний полузащитник «Эвертона» Том Дэвис был признан лучшим игроком января в английской Премьер-лиге по версии ассоциации футболистов-профессионалов страны (PFA), сообщает пресс-служба организации.
В голосовании воспитанник «ирисок» опередил Деле Алли, Гарри Кейна (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Питера Крауча («Сток Сити»), Алексиса Санчеса («Арсенал») и Гилфи Сигурдссона («Суонси Сити»).
В январе Дэвис провёл за «Эвертон» в АПЛ пять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.