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Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись

7 февраля 2017, вторник. 22:11. Футбол
Форвард «Спартака» Луис Адриано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером рассказал о своих отношениях с другим форвардом красно-белых — Зе Луишем.

«Он отличный парень. Мы легко сошлись, потому что говорим на одном языке. Зе Луиш отлично встретил меня и сейчас является моим большим другом.

Мои сильные стороны? Я центральный нападающий. Тот, кто всегда стремится в штрафную соперника. Хорошо играю головой, есть скорость, стараюсь помогать партнёрам в обороне», — сказал Адриано.

Полную версию интервью с Луисом Адриано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Зе Луиш Луис Адриано
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7 февраля 2017, вторник
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