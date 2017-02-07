Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись

Форвард «Спартака» Луис Адриано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером рассказал о своих отношениях с другим форвардом красно-белых — Зе Луишем.
«Он отличный парень. Мы легко сошлись, потому что говорим на одном языке. Зе Луиш отлично встретил меня и сейчас является моим большим другом.
Мои сильные стороны? Я центральный нападающий. Тот, кто всегда стремится в штрафную соперника. Хорошо играю головой, есть скорость, стараюсь помогать партнёрам в обороне», — сказал Адриано.
Полную версию интервью с Луисом Адриано читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.